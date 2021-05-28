Брянские таможенники пресекли вывоз ценностей бронзового века

Новости

В России определены первые плавающие экспортные пошлины на зерно 17:38
В РПЦ поддержали законопроект "о церковном имуществе". 17:36
"Газпром" оценил экономию от "Северного потока-2" в миллиард долларов 17:32
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии 17:26
МИД РФ: Выход США из ДОН несет угрозу безопасности Европе 17:16
РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока" 17:14
В России стартовал конкурс лучших технологических кружков для детей 17:02
Генерал ВСУ: Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года 16:50
"Ливерпуль" объявил о переходе Конате из "Лейпцига" 16:41
Глава Минздрава заявил о безопасности "Спутника V" для беременных 16:33
Вертолет Ми-26 перевез в Гатчину истребитель Су-27 16:31
Аллегри возглавил "Ювентус" 16:26
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным 16:24
Анимационный VR-сериал "Под подушкой" представит РФ на кинорынке в Каннах 16:12
Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 16:09
В центре Москвы памятник Крылову травмировал мужчину 16:05
Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин 16:03
Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети 16:02
Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19 15:47
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку 15:42
Япония продлила режим ЧС до 20 июня 15:38
Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями 15:33
Литва высылает двух белорусских дипломатов 15:20
Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше 15:12
Авторы "РГ" и "Родины" ответили на вопросы ульяновских студентов 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
28.05.2021 17:20
Рубрика: Происшествия

Брянские таможенники пресекли вывоз ценностей бронзового века

Текст: Елена Шулепова (Брянск)
Фото: Пресс-служба Центрального таможенного управления Фото: Пресс-служба Центрального таможенного управления
Фото: Пресс-служба Центрального таможенного управления

Сотрудники Брянской таможни обнаружили культурные и исторические ценности, относящиеся к IV-I тысячелетию до нашей эры. По факту попытки вывезти уникальные изделия возбуждено два дела, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

Уралец осужден на 3,5 года за контрабанду военного оборудования

На таможенном посту в Новых Юрковичах специалисты обнаружили у гражданина Республики Босния и Герцеговина 13 предметов, представляющих особую ценность. Это глиняная посуда - миски, сосуды, чаши ручной лепки из керамических фрагментов, кубковый чернолаковый канфар, зооморфный сосуд. Экспертиза показала, что изделия относятся к периоду энеолита (бронзовому веку) и связаны с развитием общества и государства IV-I тысячелетия до н.э.

По словам начальника Брянской таможни Игоря Ерошина, обнаруженные раритеты - это предметы из археологических раскопок. Возможно, даже добытые "черными копателями".

"Они представляют собой большую культурную и историческую ценность", - подчеркнул Ерошин.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

Главное сегодня

РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока"
Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс