Брянские таможенники пресекли вывоз ценностей бронзового века

Сотрудники Брянской таможни обнаружили культурные и исторические ценности, относящиеся к IV-I тысячелетию до нашей эры. По факту попытки вывезти уникальные изделия возбуждено два дела, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

На таможенном посту в Новых Юрковичах специалисты обнаружили у гражданина Республики Босния и Герцеговина 13 предметов, представляющих особую ценность. Это глиняная посуда - миски, сосуды, чаши ручной лепки из керамических фрагментов, кубковый чернолаковый канфар, зооморфный сосуд. Экспертиза показала, что изделия относятся к периоду энеолита (бронзовому веку) и связаны с развитием общества и государства IV-I тысячелетия до н.э.

По словам начальника Брянской таможни Игоря Ерошина, обнаруженные раритеты - это предметы из археологических раскопок. Возможно, даже добытые "черными копателями".

"Они представляют собой большую культурную и историческую ценность", - подчеркнул Ерошин.