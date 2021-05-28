Два года проведет в колонии общего режима юрист Денис Юшинский

О таком приговоре Пресненского суда Москвы сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Денис Юшинский, которого обвинило следствие в особо крупном мошенничестве, проходил по уголовному делу бывшего депутата Государственной Думы Дениса Волчека.

Юшинского отправили за решетку прямо из зала суда, так как его до приговора не арестовывали и он чуть больше года, пока шло следствие и суд, жил с подпиской о невыезде.

Суть дела, которое вел столичный СК, в следующем. На тот момент не бывший депутат обещал за деньги помочь некому коммерсанту избежать уголовной ответственности. На передаче миллионов всех взяли прямо в центре Москвы. Сам бывший депутат и его помощник Зураб Плиев заключили соглашение о сотрудничестве. И два дня назад Волчек получил три года в том же суде.

Дело Плиева до суда еще не дошло.