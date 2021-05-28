Елец преображается с учетом пожеланий жителей

Преображение второго по величине города Липецкой области - древнего Ельца - началось по инициативе главы региона Игоря Артамонова. В марте губернатор запустил масштабную программу благоустройства под названием "Елец 2.0".

Работы уже ведутся в парках, скверах, социальных объектах культуры, на дорогах, а также во дворах.

- В Ельце будет проведена комплексная работа, результатом которой станет серьезное улучшение городской среды и повышение комфорта ельчан, - отмечает Игорь Артамонов.

Он подчеркивает, что программа благоустройства формировалась с учетом предложений и пожеланий жителей города. Так, благоустройства парка Железнодорожников ельчане ждали с 2017 года, и теперь оно ведется по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Рабочие укладывают плиточное и резиновое покрытия, сделают озеленение и установят малые архитектурные формы. Для детей появится комплекс спортивных сооружений, качели, горки. Парк планируют открыть ко Дню железнодорожника - 6 августа. Параллельно рабочие обновляют Аллею славы "Почетный железнодорожник". Здесь был проложен сетевой кабель для обустройства современного освещения, завершается укладка тротуарной плитки. По просьбам ельчан сохранены существующие кустарники и деревья.

Реконструируют и Комсомольский сквер. Демонтирована тротуарная плитка главной аллеи, будут обновлены стелы комсомольцам и пионерам-героям и фонтан. Благоустраивается мемориальный комплекс "Вечный огонь" на площади Революции. Он был открыт 8 мая 1965 года в честь 20-летия Великой Победы. Памятное место давно нуждалось в реставрации. Сейчас Вечный огонь законсервировали, поместив пламя в специальный фонарь.

В четырех дворах по улицам Костенко и Юбилейная обновят пешеходные дорожки, парковочные места, установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием. В одном из дворов появится хоккейная коробка. Подрядчик работает на всех объектах. Всего в рамках нацпроекта на благоустройство общественных территорий выделено почти 60 миллионов рублей.

Капитальный ремонт идет в ДК Железнодорожников, построенном в 1925 году. Фасад здания и часть кровли отремонтировали в 2020 году. Сейчас рабочие меняют старые деревянные перекрытия на металлические, кровлю и коммуникации, устанавливают современную систему пожаротушения. После капремонта, на который было выделено 60,5 миллиона рублей, здесь будет современный культурный центр с концертным залом, информационно-библиотечным центром.

На улицах Ельца идет ремонт проезжей части и тротуаров в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Так, на улице Фрунзе работы завершены раньше обозначенного срока, проходят работы на улице Северная, в скором времени рабочие приступят к ремонту дороги на улице Матросова. Улицу Коммунаров капитально начнут ремонтировать с разбивки и закрепления оси трассы и разборки существующих конструкций. На ее ремонт выделено 396,5 миллиона рублей. Одновременно продолжается реконструкция моста через реку Сосна, начатая в 2019 году. Стоимость контракта составила почти 389 миллиона рублей. Одна его часть готова, по ней открыто движение. Сейчас подрядчик разобрал конструкции трех пролетов второй части, там ломают старые ригели, чтобы сделать новые. Игорь Артамонов поставил перед подрядчиком задачу запустить движение по обновленному путепроводу осенью 2021 года. Это должно стать подарком ельчанам к 875-летию города.

- "Елец 2.0" - это еще и новая жизнь для города, - уверен Игорь Артамонов. - Поэтому готовим большую программу на лето. Начнем с музыкального фестиваля Тихона Хренникова в новом формате с участием звезд, потом в планах - мотофестиваль. Это, кстати, народная инициатива, которую с радостью поддержали. Но все только начинается.