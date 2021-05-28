Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин

В медицинском колледже N7 департамента здравоохранения города Москвы прошел заключительный этап городского конкурса профессионального мастерства "Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи". Победил в конкурсе Владимир Репин с подстанции N21. Второе место занял Сергей Мольков с подстанции N2, а третье место - Максим Кузьмин, фельдшер 48-й подстанции.

Итоги конкурса подвел Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы:

"По доброй традиции в московской скорой помощи уже 16-й год подряд проходит городской конкурс "Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи", - напомнил он. - У этого события есть главная особенность: оно объединяет наш огромный коллектив. Сегодня в московской скорой помощи работает более 11 тысяч человек, около 9 тысяч из них - фельдшерский состав. Наши сотрудники - настоящие профессионалы своего дела, которым приходится трудиться в самых тяжелых условиях, в первую очередь думая о здоровье и жизни пациентов. Проведение конкурса наглядно показало, какие у нас работают высококвалифицированные медицинские работники, преданные своему призванию. В этом году мы получили рекордное количество заявок на участие. В каждом конкурсном этапе фельдшеры уверенно демонстрировали свои медицинские знания и умения. Они четко и оперативно выполняли поставленные перед ними задачи. Зачастую было непросто ставить оценки, потому что каждый из вас, наши дорогие фельдшеры, лучший и является образцом для подражания. Желаю вам профессиональных успехов!".

Проходил городской конкурс "Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи" в три этапа. В I туре финального этапа конкурса участникам нужно было решить сложную профессиональную задачу и продемонстрировать практические навыки. Во II туре финального этапа, который прошел 28 мая, лучшие фельдшеры показывали свои личные и профессиональные качества в блицигре "Я - фельдшер скорой медицинской помощи", а также продемонстрировали подготовленные ими видеоролики на тему "Инновационные технологии в деятельности фельдшера скорой медицинской помощи" в рамках Года науки и технологий. Победитель и призеры конкурса были определены по сумме баллов за I и II туры финального этапа.

"Для меня участвовать в таком значимом событии, как "Лучший фельдшер", - большая честь и высокая награда. А стать победителем - двойная ответственность и гордость. Это еще и стимул с большим рвением и новыми силами продолжать профессионально развиваться и делиться своими навыками и умениями с коллегами, особенно с недавно присоединившимися к нашему большому и дружному коллективу. Спасибо за оказанную честь и высокую оценку", - поделился впечатлениями победитель конкурса "Московские мастера" по профессии "Фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи" Владимир Репин.