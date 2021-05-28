МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Москвичей предупредили об ухудшении погоды. Как сообщает ГУ МЧС по Москве, во второй половине дня в пятницу ожидается сильный ливень, гроза и ветер до 17 м/с.

МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов и перестроений, парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам следует избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями, при движении по проезжей части - использовать светоотражающие элементы на одежде.

Ранее о приближении непогоды сообщил столичный комплекс городского хозяйства. Москвичам посоветовали быть внимательными на улице во время непогоды.