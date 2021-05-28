Мошенницы вынуждали мужчин жениться, а затем отбирали у них квартиры

Новости

В центре Москвы памятник Крылову травмировал мужчину 16:05
Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин 16:03
Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети 16:02
Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19 15:47
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку 15:42
Япония продлила режим ЧС до 20 июня 15:38
Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями 15:33
Литва высылает двух белорусских дипломатов 15:20
Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше 15:12
Авторы "РГ" и "Родины" ответили на вопросы ульяновских студентов 15:08
По автомобилю каршеринга пришлось открыть огонь 15:05
В Форосском парке установили памятник герою войны Терлецкому 14:53
Два года проведет в колонии общего режима юрист Денис Юшинский 14:51
Посол РФ: Москва обеспечивает консульскую поддержку Сапеге 14:50
В Красноярском крае подготовят план развития столицы русской Арктики 14:50
Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан 14:46
Ходовые испытания АПЛ "Новосибирск" начнутся в июне 14:33
Раненная под Нантом сотрудница полиции находится в критическом состоянии 14:32
Пожилая женщина напала на омскую журналистку в прямом эфире 14:23
Льготная аренда жилья появится еще в двух городах 14:21
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение 14:21
Жители Таджикистана осуждены за попытку теракта в Москве 14:19
Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады 14:15
Запуск льготной аренды жилья не повлияет на рыночные цены 14:14
Посол РФ призвал не политизировать отмену рейса Austrian Airlines 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 15:25
Рубрика: Происшествия

Мошенницы вынуждали мужчин жениться, а затем отбирали у них квартиры

Текст: Михаил Фалалеев

Криминальную схему, сочетавшую в себе и брачную аферу, и лишение права собственности на недвижимость и даже незаконное лишение свободы организовали в Электростали мошенницы.

Фото: iStock
Назван самый популярный день для звонков телефонных мошенников

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что две ранее судимые женщины 1967 и 1968 годов рождения подыскивали одиноких пожилых людей и принуждали их жениться на своей знакомой 1974 года рождения. Затем они составляли на имя супруги договор дарения на принадлежащие мужчинам квартиры. Потом они переселяли несчастных мужей в другую квартиру, где незаконно удерживали и принуждали их вести асоциальный образ жизни. То есть, попрошайничать и подворовывать по мелочам.

Оперативники угрозыска считают, что пострадали как минимум двое мужчин. Одного из них нашли, другого пока ищут.

Сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали преступников.

Есть подозрения, что мошенницам помогал участковый уполномоченный полиции. Сейчас проводится служебная проверка. Если подозрения подтвердятся, он понесет наказание по закону.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Электросталь

Главное сегодня

Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс