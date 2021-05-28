Мошенницы вынуждали мужчин жениться, а затем отбирали у них квартиры

Криминальную схему, сочетавшую в себе и брачную аферу, и лишение права собственности на недвижимость и даже незаконное лишение свободы организовали в Электростали мошенницы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что две ранее судимые женщины 1967 и 1968 годов рождения подыскивали одиноких пожилых людей и принуждали их жениться на своей знакомой 1974 года рождения. Затем они составляли на имя супруги договор дарения на принадлежащие мужчинам квартиры. Потом они переселяли несчастных мужей в другую квартиру, где незаконно удерживали и принуждали их вести асоциальный образ жизни. То есть, попрошайничать и подворовывать по мелочам.

Оперативники угрозыска считают, что пострадали как минимум двое мужчин. Одного из них нашли, другого пока ищут.

Сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали преступников.

Есть подозрения, что мошенницам помогал участковый уполномоченный полиции. Сейчас проводится служебная проверка. Если подозрения подтвердятся, он понесет наказание по закону.