Необычные мастер-классы пройдут в летние смены в Морском центре в Москве

В течение четырех смен в июне и августе школьники смогут научиться хождению под парусом и гребле на шлюпке, поиграть в лазертаг, заняться морским многоборьем, футболом, волейболом, посетить исторические лекции и мастер-классы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

С 1 июня в Морском центре им. Петра Великого начнутся летние смены для школьников в возрасте от восьми до 17 лет. В рамках смен в июне и августе в акватории Химкинского водохранилища для детей пройдут обучающие занятия по гребле на шлюпке и хождению под парусом. Учиться судовождению ребята будут на шести парусных яхтах-швертботах, четырех шестивесельных шлюпках, шести шлюпках "Ял-4" и 10 шлюпках Sava.

Кроме изучения морского дела, школьники примут участие в обширной образовательно-спортивной программе. В нее входят лекции и семинары по истории отечественного флота, встречи с интересными гостями, верхолазная подготовка, выполнение нормативов ГТО, а также лазертаг, занятия по пулевой спортивной стрельбе, футболу, волейболу, морскому многоборью, курсы английского языка и многое другое. Большинство занятий пройдет на свежем воздухе.

"Летние тематические смены Морского центра имени Петра Великого - один из лучших способов активно провести каникулы в столице. Помимо судов в распоряжении судов будет 3D-симулятор судовождения с эффектом присутствия в акваториях морей и океанов. Уникальность центра в том, что у него есть собственная водная база на Химкинском водохранилище. Опытные педагоги - офицеры запаса Военно-морского флота - подробно проинструктируют участников смен и обеспечат их безопасность на воде", - рассказал директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

Занятия будут проходить в рабочие дни с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:30. Выбрать дату и зарегистрироваться можно на портале mos.ru.

Кроме того, летом 2021 года Морской центр имени Петра Великого Московского центра "Патриот.Спорт" проведет два больших и два малых шлюпочных похода. Малые однодневные походы пройдут в акватории Химкинского водохранилища. Большие многодневные походы предусматривают занятия в акваториях Пироговского и Клязьминского водохранилищ.

Напомним, что Морской центр имени Петра Великого был основан 11 ноября 1957 года по инициативе Ивана Папанина, советского исследователя Арктики и дважды Героя Советского Союза.