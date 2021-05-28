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28.05.2021 15:05
Рубрика: Происшествия

По автомобилю каршеринга пришлось открыть огонь

Текст: Владимир Баршев

Столичным полицейским удалось остановить нарушителя на автомобиле каршеринга только открыв огонь по колесам. Водитель не пострадал, но оказался в нетрезвом виде.

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Сотрудники дорожно-патрульной службы заметили машину, которая двигалась, грубо нарушая правила. Автомобиль краткосрочной аренды периодически выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации. Но на требование остановится, водитель отреагировал прямо противоположным образом: он прибавил газу и попытался скрыться. Даже, когда ему блокировали движение вторым патрульным автомобилем, он увернулся от столкновения по встречке и продолжил уходить от погони.

В результате инспекторам пришлось применить табельное оружие, сообщает пресс-служба столичной полиции. Сначала они прострелили переднее левое колесо, но злоумышленник продолжал движение. Только когда полицейские повредили заднее колесо, машина остановилась. Пострадавших от выстрелов нет.

Водитель был задержан. В ходе проведенного медицинского освидетельствования на состояние опьянения, прибор зафиксировал результат - 0,664 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя составлены протоколы об управлении автомобилем в нетрезвом виде, о движении по встречной полосе, о проезде на запрещающий сигнал светофора, а также о неисполнении законного требования сотрудника полиции.

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Каршеринг давно стал опасным транспортом. Опаснее чем такси. Только за последнее время с этими машинами произошло несколько серьезных аварий, причем на пустом месте. Вообще аварийность с каршерингом в семь раз выше средней аварийности в столице. По всей видимости, то, что автомобиль не принадлежит водителям, сильно их расхолаживает. Куда-то теряется не только ответственность, но и чувство самосохранения. При этом сами каршеринговые компании допускают к управлению даже тех, у кого нет никакого опыта за рулем. Что безопасности не способствует.

Сейчас всерьез обсуждается идея вообще запретить краткосрочную аренду автомобилей. Это, по меньшей мере, может поставить экономический барьер для доступа к машине неадекватных водителей.

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