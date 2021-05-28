Под Тулой мальчик умер от пищевого отравления

В Тульской области трехлетний мальчик скончался по дороге в больницу от пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что вечером 26 мая семья из поселка Шварцевский Киреевского района купила продукты в одном из магазинов Новомосковска. Приехав домой, они поужинали. Вскоре матери и двум детям стало плохо. Вызвали "скорую".

Все были госпитализированы в больницу областного центра с признаками отравления. Младшего мальчика до больницы не довезли - он скончался в машине скорой помощи. Информация об этом поступила в правоохранительные органы 27 мая.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя СУ СК РФ по Тульской области Владимира Усова.