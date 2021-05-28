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28.05.2021 18:39
Рубрика: Общество

Правозащитница Разворотнева выступила за бесплатные бассейны и кружки для детей

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева предлагает компенсировать средства, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секциях из бюджета столицы. Об этом она заявила в ходе флешмоба, организованного москвичами, в поддержку инициативы - обеспечить каждый район города бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами.

Фото: Михаил Синицын
Правозащитница Разворотнева рассказала о поддержке многодетных семей

Участники флешмоба сделали серию фотографий с плакатами и атрибутами детского спорта и праздника: боксерскими перчатками, надувными кругами для плавания и мячами. На плакатах - лозунги и призывы: "Будут бесплатные инженерные кружки, построю крутой космический корабль", "Как тебе такое, Илон Маск?", "Вот и приплыли! В районе нет бесплатного бассейна!", "Утром бесплатные кружки, вечером умные дети" и другие.

"Гарантировать досуг и занятость подрастающему поколению россиян, развить их здоровье и раскрыть потенциал - наша задача. Каждый район Москвы должен быть обеспечен бесплатными и современными культурно-досуговыми центрами, спортивными комплексами и бассейнами с хорошим преподавательским составом и всем необходимым инвентарем", - сказала Светлана Разворотнева.

По словам правозащитницы, внеклассные занятия в кружках и секциях не должны бить по карману семей, а будущее детей - зависеть от кошелька их родителей. Поэтому она предлагает компенсировать средства, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секциях, из бюджета столицы. Светлана Разворотнева уверена, что Москва может стать лучшей в стране стартовой площадкой для развития потенциала детей и молодежи.

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