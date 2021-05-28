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28.05.2021 14:15
Рубрика: Власть

Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады

Текст: Любовь Проценко, Ирина Рыбникова

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 мая, встретился с победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 2020-2021 года. Проходила встреча в концертном зале "Зарядье". Обращаясь к школьникам, глава города сказал:

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"Количество дней, времени, когда вы учились дистанционно, самое большое, наверное, из всех школьников страны. Но так было необходимо. И, конечно, мы волновались за вас. Волновались, сможете ли вы освоить предметы, достойно выступить на олимпиадах, показать свои знания - не то чтобы показать, а взять эти знания. Но результат превзошел ожидания. У нас в этом году больше половины всех золотых медалей - это москвичи. Это означает: несмотря на все сложности, проблемы, московское образование выстояло, а вы победили".

Что еще важно, отметил мэр, в числе победителей всероссийской олимпиады - ребята из всех районов Москвы: "Почти половина школ вырастили призеров и победителей. Такого никогда не было". Это лучшее свидетельство того, что московское образование в целом является очень качественным и доступным.

Собянин напомнил, что победители всероссийской олимпиады получают денежные призы и возможность поступить в лучшие вузы страны: "О вас знают лучшие институты мира, лучшие корпорации, которые будут за вами присматривать и приглашать вас на работу. Я уверен, что так и будет".

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