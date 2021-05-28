Собянин рассказал о развитии Москвы как "умного города"

Чтобы получить этот сертификат, нужно было достичь определенных показателей в основных отраслях городского хозяйства. Главными критериями оценки было наличие эффективных технологий, повышающих качество жизни в городе. "Умный город - это не о будущем, а о сегодняшнем дне. Об этом мы готовили на международном форуме Smart Cities, который в конце мая проходил в Москве", - написал Собянин.

Он отметил, что получение сертификата - это не самоцель, а текущая оценка работы городских властей. Умных технологий, которые делают жизнь в столице комфортней и безопасней, с каждым днем становится все больше. В частности, портал mos.ru позволяет получать цифровые услуги из любой точки мира, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Система "Активный гражданин" позволяет москвичам высказывать свое мнение по всем актуальным городским проблемам и принимать участие в их решении. "Мы продолжим создавать умные сервисы для москвичей, чтобы наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни", - пообещал Собянин.