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28.05.2021 11:22
Рубрика: Общество

Собянин увеличил предельный возраст получателей допвыплаты при рождении ребенка

Текст: Любовь Проценко
Возраст молодых семей, имеющих право на получение дополнительной выплаты при рождении ребенка, увеличен в столице до 36 лет. Постановление на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, решение принято на заседании президиума правительства города. Пояснив при этом, что раньше право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка имели семьи в возрасте до 30 лет.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которых оба супруга - москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет.

При этом единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

"При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тысяч 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго - 126 тысяч 203 рублей (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих - 180 тысяч 290 рублей (10 прожиточных минимумов)", - уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы. Эти выплаты в столице выросли в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом.

Получить их смогут московские семьи, в которых ребенок родился, начиная с 1 января 2021 года. Заявление на их предоставление можно подавать с 3 июня 2021 года - через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение года с даты рождения ребенка.

"Ежегодно дополнительное пособие в связи с рождением ребенка получают порядка 25 тысяч московских семей. Ожидается, что после повышения максимального возраста "молодой семьи", право на получение этой выплаты приобретут еще порядка 7,8 тысячи семей в год", - сообщает пресс-служба.

Данная мера - часть системы мер поддержки семей с детьми, разработать которую президент Путин поручил в ходе послания к Федеральному собранию в апреле этого года.

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