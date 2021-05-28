Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась, и роста заболеваний сейчас нет. Так охарактеризовал обстановку в эфире "России 1" мэр Сергей Собянин.

"За прошлую неделю даже сократилось число новых случаев и госпитализаций, - сказал глава города. - Однако в целом уровень заболеваемости остается высоким".

В связи с этим Сергей Собянин призвал москвичей активнее прививаться от коронавируса. Отметим, что в последние дни в Москве каждый день отмечается до 2 до 3,4 тыс. новых случаев коронавируса.