Сотрудники НВ АЭС победили в конкурсе "Человек года Росатома"

Золото, два серебра и бронзу завоевали сотрудники Нововоронежской АЭС на конкурсе "Человек года Росатома"

Подведены итоги масштабного отраслевого конкурса "Человек года Росатома". 26-27 мая в Сочи на сцене New Wave Hall наградили победителей и призеров в дивизиональных, общекорпоративных и специальных номинациях. Впервые отраслевые награды вручались за два года - 2019-ый и 2020-ый. Прошлую церемонию пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Два года мы жили этой идеей, готовились к тому, чтобы собрать в Сочи, в олимпийской столице, лучших людей Госкорпорации", - подчеркнул генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, открывая церемонию.

Второе место в специальной номинации генерального директора ГК "Росатом" "Победа года-2019" завоевала команда Электроэнергетического и Инжинирингового дивизионов - команда директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова - обеспечившая ввод в эксплуатацию инновационного энергоблока № 7 поколения "3+" Нововоронежской АЭС на 30 суток раньше запланированного срока.

"Это общая заслуга проектантов, генерального подрядчика, организаций научного руководителя, пуско-наладчиков и коллектива Нововоронежской АЭС. Благодаря совместным усилиям нам удалось досрочно ввести в эксплуатации третий в России энергоблок поколения "3+", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Вручая награды в дивизиональных номинациях, генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров назвал победителей и призёров "золотым фондом Электроэнергетичекого дивизиона". Первое место в номинации "Инженер-2020" завоевал ведущий инженер отдела метрологии Нововоронежской АЭС Максим Аленичев. Серебро в номинации "Лаборант химического анализа-2020" у инженера-химика по эксплуатации химического цеха Нововоронежской АЭС Жанны Ребровой. Третье место в общекорпоративной номинации "Защита гостайны и информации. Физзащита и защита активов-2020" занял заместитель начальника службы безопасности Нововоронежской АЭС Алексей Бобин.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил специальный приз председателя Наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" в восьми номинациях. В одной из них "За достижение нового рекорда выработки электроэнергии на Российских АЭС" в составе команды на сцену поднялся главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский. Напомним, в прошлом году атомные станции России выработали 215,746 млрд. кВт*ч электроэнергии и побили рекорд Советского Союза. Доля Нововоронежской АЭС в генерации электроэнергии составила 12,5%.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС