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28.05.2021 14:34
Рубрика: Экономика

Светлана Разворотнева просит власти расселить жителей ветхих домов на Варшавском шоссе

Текст: Анна Полтавцева
Член Общественной палаты РФ, руководитель АНО "Защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева встретилась с жителями ветхих домов на Варшавском шоссе. Здания включены в третий этап расселения по программе реновации, запланированный на 2029-2031 годы. Возмущенные жильцы просят приблизить сроки расселения, однако в Донском районе не хватает стартовых площадок под строительство нового жилья.
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Дома №4к.3 и 25 - 1917 и 1895 годов постройки. Оба - в прошлом общежития коридорного типа и находятся, по мнению людей, в полуразрушенном состоянии, непригодном для проживания. Общие кухни и санузлы - по одному на каждый этаж, окна без стеклопакетов, тяжелый запах канализации, плесень и грибок - таковы современные реалии жизни москвичей в крупнейшем мегаполисе России. В похожей ситуации находятся жители домов №4к.3, 29 и 31.

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Ранее Светлана Разворотнева обратилась к властям столицы с просьбой найти возможность переселить граждан из разрушающихся зданий в первый (2020-2024гг.) или второй (2025-2028гг.) этапы реновации в районе, однако решения проблемы пока нет.

"У каждого из этих зданий своя история, но у людей, которые в них живут есть общее желание - как можно скорее переехать в новые квартиры. Безусловно, мы не можем оставаться в стороне и надеемся привлечь к этой ситуации внимание властей и общественности. Во многих районах столицы происходит борьба за стартовые площадки - собственники не хотят менять место жительства, их устраивают насиженные места. У этих протестов есть оборотная сторона медали: переехать не могут и те, кто остро в этом нуждается", - рассказала правозащитница.

Жители вместе со Светланой Разворотневой обсудили возможные варианты решения сложившейся ситуации. Например, они предлагают рассмотреть в качестве места застройки территорию, расположенную по адресу: Варшавское шоссе вл. 8а-10а. В настоящее время там размещены два нежилых здания, одно из которых находится в частной собственности, что, безусловно, осложняет ситуацию и отодвигает сроки возможного строительства на 2029-2031 годы.

Также, в случае признания жилья аварийным, возможно расселение граждан в другие районы столицы, однако не все из них согласны с таким вариантом. Тем не менее, жильцы домов №4к.3,10к.2, 25,29 и 31 надеются на то, что им помогут и решение, которое устроит всех, будет найдено.

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