В ивановском селе фура провалилась сквозь мост

Тяжелогруженая фура с песком стала причиной разрушения аварийного моста через реку Теза в селе Холуй Ивановской области. Автомобиль провалился сквозь ветхое полотно и намертво в нем застрял. Пострадавших нет, власти пообещали наладить лодочную переправу.

- По уцелевшему на краю моста брусу муж переполз на тот берег - детей надо было из школы забрать. Это было ее до того, как ограждение выставили, - рассказала в соцсетях жительница села.

Мост давно признан аварийным, там стояло ограничение массы 3,5 тонны, но водитель из другого региона, видимо, знак не заметил, сообщила ТАСС глава поселения Светлана Куприна. Переход соединял левобережную часть села со всей социальной инфраструктурой и региональными трассами. Объездной путь - через Шую, длиной 100 км.

Власти запустили на Тезе лодочную переправу. Местные жители в шутку предложили засыпать провалившийся самосвал гравием и ездить, как раньше.