В Калуге чествовали новорожденных

Новости

В России определены первые плавающие экспортные пошлины на зерно 17:38
В РПЦ поддержали законопроект "о церковном имуществе". 17:36
"Газпром" оценил экономию от "Северного потока-2" в миллиард долларов 17:32
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии 17:26
МИД РФ: Выход США из ДОН несет угрозу безопасности Европе 17:16
РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока" 17:14
В России стартовал конкурс лучших технологических кружков для детей 17:02
Генерал ВСУ: Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года 16:50
"Ливерпуль" объявил о переходе Конате из "Лейпцига" 16:41
Глава Минздрава заявил о безопасности "Спутника V" для беременных 16:33
Вертолет Ми-26 перевез в Гатчину истребитель Су-27 16:31
Аллегри возглавил "Ювентус" 16:26
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным 16:24
Анимационный VR-сериал "Под подушкой" представит РФ на кинорынке в Каннах 16:12
Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 16:09
В центре Москвы памятник Крылову травмировал мужчину 16:05
Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин 16:03
Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети 16:02
Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19 15:47
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку 15:42
Япония продлила режим ЧС до 20 июня 15:38
Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями 15:33
Литва высылает двух белорусских дипломатов 15:20
Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше 15:12
Авторы "РГ" и "Родины" ответили на вопросы ульяновских студентов 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
28.05.2021 16:08

В Калуге чествовали новорожденных

28 мая в Калуге прошла торжественная выписка новорожденных, приуроченная к Международному дню защиты детей.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге открылась выставка "Вечные ценности - 2021"

Малыши родились в четырех калужских семьях, имена родителей были занесены в Почетную книгу управления ЗАГС.

Юрий Моисеев вручил родителям подарки и благодарственные письма губернатора Калужской области. Ирина Агеева вручила свидетельства о рождении и памятные знаки "Родившемуся на благословенной Калужской земле".

"От имени депутатов городской думы и от себя лично поздравляю вас с чудесным событием - рождением ребенка, эти яркие впечатления остаются на всю жизнь, - обратился к родителям Юрий Моисеев. - Уверен, что вы постараетесь дать своим детям все самое лучшее, и у вас будут замечательные семьи. Желаю вам сил, здоровья и терпения. Все проблемы и трудности забудутся, а в памяти останется все самое светлое, яркое и прекрасное. А малышам, родившимся в год юбилея нашего города, я желаю расти умными, добрыми, счастливыми и радовать своих родителей".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

РФ и Пакистан подписали соглашение о строительстве "Пакистанского потока"
Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году