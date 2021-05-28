В Калуге чествовали новорожденных

28 мая в Калуге прошла торжественная выписка новорожденных, приуроченная к Международному дню защиты детей.

В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

Малыши родились в четырех калужских семьях, имена родителей были занесены в Почетную книгу управления ЗАГС.

Юрий Моисеев вручил родителям подарки и благодарственные письма губернатора Калужской области. Ирина Агеева вручила свидетельства о рождении и памятные знаки "Родившемуся на благословенной Калужской земле".

"От имени депутатов городской думы и от себя лично поздравляю вас с чудесным событием - рождением ребенка, эти яркие впечатления остаются на всю жизнь, - обратился к родителям Юрий Моисеев. - Уверен, что вы постараетесь дать своим детям все самое лучшее, и у вас будут замечательные семьи. Желаю вам сил, здоровья и терпения. Все проблемы и трудности забудутся, а в памяти останется все самое светлое, яркое и прекрасное. А малышам, родившимся в год юбилея нашего города, я желаю расти умными, добрыми, счастливыми и радовать своих родителей".