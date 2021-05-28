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28.05.2021 11:16

В Калуге обсудили итоги форума "Юность-2021"

27 мая глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев встретился с молодежным активом города и членами Молодежной палаты при городской думе.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Собравшиеся обсудили итоги межмуниципального молодежного форума "Юность-2021".

Фото: Калужская городская дума
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"Форум прошел очень интересно, насыщенно, руководители города и области пообщались с молодежью в неформальной обстановке, услышали ваше мнение по многим актуальным вопросам, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Такой обмен мнениями дает возможность корректировать нашу совместную работу, посмотреть на многие темы с другой стороны. Радует, что участники форума показали себя активными и неравнодушными, предложили много интересных идей и новых проектов. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и успешно реализовать свой потенциал".

Организаторы форума были награждены благодарственными письмами. Шестерым наиболее активным участникам форума глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев предложил стать его общественными помощниками по единому избирательному округу и вручил ребятам удостоверения.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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