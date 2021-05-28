В Калуге обсудили итоги форума "Юность-2021"

27 мая глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев встретился с молодежным активом города и членами Молодежной палаты при городской думе.

Собравшиеся обсудили итоги межмуниципального молодежного форума "Юность-2021".

"Форум прошел очень интересно, насыщенно, руководители города и области пообщались с молодежью в неформальной обстановке, услышали ваше мнение по многим актуальным вопросам, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Такой обмен мнениями дает возможность корректировать нашу совместную работу, посмотреть на многие темы с другой стороны. Радует, что участники форума показали себя активными и неравнодушными, предложили много интересных идей и новых проектов. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и успешно реализовать свой потенциал".

Организаторы форума были награждены благодарственными письмами. Шестерым наиболее активным участникам форума глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев предложил стать его общественными помощниками по единому избирательному округу и вручил ребятам удостоверения.