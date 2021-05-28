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28.05.2021 11:17

В Калуге открылась выставка "Вечные ценности - 2021"

27 мая в Доме музыки открылась выставка "Вечные ценности - 2021". Выставку посетили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы Ирина Агеева и наместник Пафнутьев-Боровского монастыря, епископ Тарусский Иосиф.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

На выставке собрано более 30 работ студентов отделения "Живопись" (Иконописное) Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии.

Фото: Калужская городская дума
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Работы представлены в различных техниках: живопись, графика, иконопись. Среди них копийные иконописные работы музеев Ярославля и Великого Новгорода. Главный экспонат выставки - копийная работа с иконы святителя Николая архиепископа Мир Ликийских (Липный) XIII века Новгородского музея.

Также среди экспонатов копийные иконы: "Благовещение Пресвятой Богородицы" XVI века и Пресвятой Богородицы "Калужская", "Торжество Православия", "Собор Архангела Михаила", "Преподобный Иоанн Лествичник", иконописные работы святителей, преподобных, апостолов.

"Выставка "Вечные ценности" стала уже доброй традицией для нашего города. Представленные работы произвели на меня очень сильное впечатление, - рассказал Юрий Моисеев. - Это не просто переписанные иконы. Молодые художники пропустили через свою душу и отразили в своих произведениях всю глубину образа. Все работы, как связанные с жизнью духовенства, так и показывающие природные красоты достойны того, чтобы их увидели калужане и гости города".

Глава Калуги пожелал учащимся Духовного училища успехов и реализации творческих замыслов.

Хор Духовного училища исполнил для посетителей духовные и классические вокально-хоровые произведения. Ознакомиться с экспонатами выставки можно будет с 27 мая по 13 июня.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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