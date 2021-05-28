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28.05.2021 15:32
Рубрика: Культура

В Москве открылась выставка ульяновских художников

Текст: Андрей Васянин
Фото: Олеся Курпяева
Масхарабоз, по-узбекски - уличный музыкант, на холсте Виктора Углача он сидит под плетеным навесом, склонившись над двухструнным дутаром, в ярком халате, высокой шапке, словно растворяясь в жарком ташкентском воздухе. На другом конце зала акварели Углача: улица села Измайлова после дождя, тут свежо, все в дымке, хорошо дышится. Углач пишет и старый Симбирск, и строгий Питер, создает натюрморты, расписывает храмы по всей России…

Виктор ведет нас по выставке в честь 85-летнего юбилея Ульяновского регионального отделения Союза художников России в зале Союза художников России на Покровке. "Взвод" Виктора Сафронова, народного художника России, старейшего и, наверное, лучшего сегодня российского баталиста: изможденные лица бойцов, только что вышедших из боя и готовящихся к смерти в следующем. "Деревянная посуда" Сергея Худякова - не просто натюрморт, а образ предмета, оживающего на переходе от света в тень.

Фото: Калужская городская дума
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В 1936 году группа ульяновских художников, отделившись от Куйбышевского отделения Союза художников, создала свою организацию - прошедшую войну, в 50-60-е годы пополнившуюся выпускниками художественных школ Москвы, Ленинграда, Риги. И сейчас это искусство, как говорил на вернисаже секретарь Союза художников России Сергей Гавриляченко, "интеллектуальное, сдержанное, сосредоточенное", готовое к эксперименту и усвоившее традиции.

- Живопись создается душой и головой, а руки помогают перенести это на холст. Это не просто беретку надел, потыкал в холст - и на тебе произведение, - говорит Рубен Сафронов, сын Виктора Алексеевича и зампред Ульяновского отделения СХР. Свои сюжеты он берет с улиц Ульяновска, фиксируя происходящее - вот жаркий спор о том, кто прав перед воротами элитного поселка ("Разговор по существу"), вот "Вокзал" - собрание интригующих мизансцен на перроне.

Для творческого отчета к 85-летию ульяновского отделения выставком выбирал работы разных жанров и техник, но все, как одна - с индивидуальностью, своей краской, своим подходом. Не оторвешь глаз от глаз главного художника Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ) и блокадного ребенка Эдуарда Кочергина на портрете Ирины Соловьевой, ластится к тебе с холста "Бычок" Станислава Слесарского, боишься уколоться об острые листы "Цветов на подоконнике" Бориса Клевогина, "Его уже нет", сетует Ирина Мерзликина, показывая нам деревянный дом на ульяновской улице…

Ульяновское отделение переживало всякие времена. Сегодня ему уже не надо бороться за выживание, как в 90-е, правительство области поддерживает художников, помогая с организацией выставок и арендой помещений под мастерские. Остаются только творческие вопросы.

Виктор Сафронов живет сегодня в деревне под Ульяновском. На выставке кроме "Взвода" висят его лихо выписанные разудалые танцы под гармонь на деревенской улице и "Солнце садится", тихий пейзаж с храмом на фоне заката. Работы противоположны по настроению, но по ним видно: 89-летний автор внимательно смотрит вокруг и пишет, руководствуясь лишь тем, что видит и что об этом думает.

- Отца - не сдвинуть, - говорит Рубен Сафронов. - Я стараюсь быть таким.

Юбилейная выставка, посвящённая 85-летию Ульяновского регионального отделения Союза художников России, открылась в Москве 26 мая в выставочном зале "На Покровке". Она продлится до 10 июня.

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