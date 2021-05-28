В пятницу столичный воздух прогреется до плюс 22

Последний теплый день ожидает жителей столичного региона в пятницу. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Влияние начнет оказывать атмосферный фронт, поэтому погода будет неустойчивой. Временами возможны сильные ливневые дожди с грозами. Температура останется выше нормы: до +22 градусов. К вечеру похолодает до +15.

Кислородный режим и атмосферное давление в пределах нормы.

Напомним, что в выходные дни будет холодно, температура воздуха будет ниже нормы на 2-4 градуса: в субботу не выше +18, а воскресенье всего +14. Ночью +4...+7 градусов.