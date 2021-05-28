В Подмосковье машина сбила женщину и ребенка на остановке

На Волоколамском шоссе в подмосковной Истре водитель иномарки въехал в остановку общественного транспорта. В момент наезда на остановке стояли женщина и ребенок, они пострадали.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного главка МВД, по предварительным данным, водитель иномарки въехал в остановку, чтобы избежать столкновения с трактором.

С места происшествия водитель не скрывался, оказывал пострадавшим первую помощь. Женщина пострадала больше, её пришлось госпитализировать, ребенок отделался лишь ссадинами и ушибами.