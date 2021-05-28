Восемь водоемов в столице готовы к открытию купального сезона

В Москве приняты в эксплуатацию и готовы к посещению восемь зон отдыха с купанием. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Это Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), "Серебряный бор - 2" (СЗАО), "Серебряный бор - 3" (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО). Качество воды и песка соответствует всем нормативам. Температура воздуха в водоемах столицы пока не превышает +17 градусов.

Что касается зон отдыха без купания, то из 45 заявленных зон принято в эксплуатацию пока 36.

Как напомнили специалисты, в течение летнего сезона будет проходить мониторинг таких зон. Раз в две недели оценивается их санитарное состояние, контролируется работа объектов торговли и общественного питания, проводится отбор проб воды и песка. При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, об очистке водоема, о проведении обработок.

В этом году официально купальный сезон может открыться в начале июня.

Напомним, что в прошлом году купальный сезон из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, так и не был открыт.