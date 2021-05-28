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28.05.2021 14:19
Рубрика: Происшествия

Жители Таджикистана осуждены за попытку теракта в Москве

Текст: Наталья Козлова

Сегодня пятерым уроженцам Таджикистана суд вынес приговор за попытку устроить теракт в Москве.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
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Второй западный окружной военный суд назначил им очень долгие сроки заключения. Больше всех получил Нурулло Раджабов -17 лет колонии. Лутфулло Арабов чуть меньше - 15 лет. Миромахмуду Мирзоеву сидеть 12 лет, Нихмон Хочаев отсидит 11 лет. Самый маленький срок у Шодмона Шокирова - 9 лет лишения свободы. Все эти годы они проведут в колонии строгого режима.

Задерживали граждан сотрудники ФСБ. Детали преступления неизвестны, кроме одного факта - теракт планировалось совершить с помощью грузовой машины.

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