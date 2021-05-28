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28.05.2021 12:21
Рубрика: Экономика

Чекунков рассказал, какие самолеты получит Единая дальневосточная авиакомпания

Текст: Елена Березина

Основу флота Единой дальневосточной компании составят самолеты на 30 до 80 человек. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на итоговой коллегии Минвостокразвития.

Фото: Вера Костамо/РИА Новости
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"Подписан график поставки 45 российских воздушных судов на период с 2021 по 2025 год включительно, - сказал он. - Основу регионального флота составят самолеты на 30 до 80 человек, способные эффективно выполнять полеты дальностью свыше 2 000 км с возможностью приземления на грунтовые взлетно-посадочные полосы. Основой местного флота станут самолеты вместимостью до 19 пассажиров, рассчитанные на перелеты свыше 500 км".

Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе авиаперевозчика "Аврора". В нее объединены несколько региональных авиакомпаний.

По словам министра, сейчас корректируется нормативная база для упрощения требований к инфраструктуре небольших аэропортов. Из 470 аэродромов и посадочных площадок, существовавших на Дальнем Востоке в советское время, осталось 82. В тех местах, где аэродромы и посадочные площадки сохранились, наличие нормативных требований, не учитывающих особенности авиаперевозок на местных воздушных линиях, требует дополнительного государственного финансирования для модернизации малых аэродромов и увеличения расходов на их эксплуатацию.

"Министерство работает над увеличением доли субсидий по программе межрегиональных перевозок для Дальнего Востока. Сейчас на Дальний Восток приходится всего 30% от объема субсидий на межрегиональные маршруты. Программа должна быть долгосрочной, распространяться на всех дальневосточников, постоянно проживающих в регионе - без возрастных и прочих ограничений, - считает министр. - Вместе с Минтрансом работаем над оптимизацией методики расчета реальной потребности в субсидиях. Наша цель - обеспечить регионам равный доступ к бюджетным субсидиям, а тарифы при этом должны быть экономически обоснованы не только на бумаге, но и иметь прямую связь с реальной жизнью. При расчете тарифов справедливо учитывать и такие особенности дальневосточной территории, как более высокую стоимость авиатоплива, аэропортовых сборов, низкую частоту рейсов, невысокий пассажиропоток".

Минвостокразвития: Азиатские страны заинтересовались СМП

Минвостокразвития совместно с Минцифрой и Минтрансом разрабатывают решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн - через веб-сайт авиакомпаний - без необходимости посещения офиса или агентских касс. Авиаперевозчики смогут в автоматическом режиме убедиться в наличии у пассажира оснований для приобретения субсидированного билета.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минвостокразвития Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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