Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

На вулкане Эбеко, который находится на острове Парамушир, зафиксирован пепловый выброс высотой три километра, передала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT).

"Выброс зарегистрирован в 14​​​.11 местного времени. Пепловый шлейф распространился на три километра к северо-востоку от вулкана", - сообщает KVERT.

По данным ученых, у вулкана Эбеко умеренная эруптивная активность. Возможны выбросы пепла на высоту 6 километров. Активность исполина может повлиять на низколетящие воздушные суда

1156-метровый вулкан Эбеко расположен на курильском острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска.