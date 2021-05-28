На Сахалине ввели студенческий тариф для полетов на Курилы

В Сахалинской области студенты в летние месяцы могут летать на Курильские острова (Итуруп или Кунашир) по льготному тарифу.

Сегодня о продаже билетов по специальному тарифу для жителей региона в возрасте до 23 лет сообщила авиакомпания "Аврора" на своем официальном сайте.

"До 15 сентября 2021 года студент, обучающийся на очном отделении в профессиональных образовательных организациях или ВУЗе, сможет приобрести авиабилет на данных направлениях за 2975 рублей в одну сторону", - говорится в сообщении.

Это вдвое дешевле обычного тарифа.

Отмечается, что размер тарифа установлен постановлением правительства Сахалинской области. Для покупки билета необходимо предъявить паспорт, справку учащегося из образовательной организации и студенческий билет.

Ребята могут приобрести билеты на сайте компании, а также в специализированных агентствах.