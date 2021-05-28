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28.05.2021 08:44
Рубрика: Происшествия

При посадке в аэропорту Якутска у самолета сломалось шасси

Текст: Владимир Таюрский

При посадке в аэропорту Якутска самолет Ан-26 компании "Полярные авиалинии" повредил шасси.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Инцидент произошел 26 мая, однако известно о нем стало сегодня, в пятницу. При посадке в аэропорту Якутска экипаж заметил, что воздушное судно движется левее оси взлетно-посадочной полосы. Создалась опасность выкатывания за пределы ВПП.

"Командир принял решение применить экстренное торможение, при выполнении которого произошло разрушение трех (из четырех) пневматиков-колес на двух основных опорах шасси", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу перевозчика.

Экипаж не пострадал, а пассажиры и груз на борту отсутствовали.

Самолет отбуксирован на стоянку. Территориальное управление Росавиации назначило проведение проверки.

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