В Приморье завели дело на авиадебошира, ударившего полицейского

Житель Приморского края, снятый из-за буйного поведения с рейса до Москвы и напавший на полицейского, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент на борту самолета во Владивостоке произошел накануне. По данным следствия, два жителя региона пронесли с собой на самолет спиртные напитки, чтобы их распить. Покинуть борт они отказались, экипаж вызвал полицию. Пока мужчин доставляли в дежурную часть, один из них ударил полицейского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. Следствием устанавливаются обстоятельства случившегося, расследование продолжается.