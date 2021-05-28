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28.05.2021 12:00
Рубрика: Культура

Во Владивостоке состоится премьера балета "Баядерка"

Текст: Ирина Дробышева
Сегодня в большом зале Приморской сцены Мариинского театра пройдет премьерный показ "Баядерки" Минкуса - одного из самых популярных балетов классического наследия. Накануне премьеры журналисты участники спектакля рассказали, как шла подготовка к нему.
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Балет представлен в постановке главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева в хореографии Мариуса Петипа, в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани (1941 год) с отдельными танцами Константина Сергеева и Николая Зубковского.

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Людвиг Минкус - классик балетной музыки. По словам дирижера Антона Торбеева, она очень легкая, прозрачная и вместе с тем ритмичная, временами страстная, когда нужно показать чувства и переживания героев.

- В советское время "Баядерка" почему-то редко шла на балетной сцене, а когда ее поставили в 80-90-ые годы прошлого века в Мариинском театре, мне довелось в нем танцевать. Публика на спектакль ломилась, как ни на один другой, была сильная конкуренция за участие в нем, так как было подготовлено несколько составов. К этой постановке наш театр шел не один год, мне очень хотелось добавить его в репертуар Приморской сцены, передать зрителям эмоции, которые я испытал в свое время. Предметно мы обсудили постановку с Гергиевым примерно год назад, - рассказал заслуженный деятель искусств России Эльдар Алиев.

Но кое-какие изменения при переносе постановки на приморскую сцену режиссер все же внес. По его словам, он убрал некоторую эклектичность в костюмах, когда в одной сцене этнический наряд у одного из солистов соседствовал с белой балетной пачкой. Также балетмейстер по-другому увидел сцену танца золотого божка в окружении арапчат.

- Традиционно в этой сцене лица детишек мажут ваксой. Мне всегда было непонятно, откуда в Индии взялись эти "арапчата". У нас в постановке все участники этой сцены будут… с золотыми лицами. Мне волнительно, как это воспримет зритель. На мой взгляд, она сразу заиграла другими красками, стала более художественно обоснованной. И вовсе не потому, что кто-то может обвинить нас в попытках унизить кого-то с другим цветом кожи. К слову, изначально в редакции Чебукиани и Пономарева этой сцены не было. Ее придумал Николай Зубковский, который уже заканчивал карьеру, но у него был великолепный прыжок, и так этот танец украсил балет, - рассказал Эльдар Алиев.

Он отметил возрастающие сложности с постановкой балетной классики за рубежом. По его словам, "пару недель назад был снят с показа выпускной спектакль по "Баядерке" в школе танцев в Северной Каролине (США)". Кто-то написал жалобу о глумлении над индийской нацией, а там всего лишь поставили потрясающе красивую сцену теней, когда кордебалет из 32 танцовщиц буквально парит в воздухе…

- Мы, конечно, не пойдем на поводу у своеобразных течений. "Баядерка" как входила, так и будет входить в сокровищницу балетной классики, - заявил балетмейстер.

Фото: ТЮЗ им. Брянцева
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В первом премьерном спектакле задействованы ведущие солисты Приморской сцены - Анна Самострелова (Никия) и Сергей Уманец (Солор). Он рассказал забавный случай из своей балетной жизни: работая в труппе Мариинки, он участвовал в "Баядерке" … стоял в уголке в костюме… попугая и завидовал тем, кто танцует. Сегодня он исполнит партию Солора.

В субботу и воскресенье в главных партиях выступят солисты Мариинского театра - лауреаты международных конкурсов: в партии Никии - Екатерина Чебыкина и Мария Ильюшкина, в партии Солора - Алексей Тимофеев и Виктор Кайшета (самый юный солист Мариинки родом из Бразилии).

- Я не случайно привез на премьерные показы не матерых солистов Мариинки, а талантливую питерскую молодежь. Мне захотелось передать новому поколению артистов балета "из рук в руки", "из ног в ноги" то, чему учили меня. Сейчас любой спектакль легко записать и посмотреть по видео, а тогда этого не было. Надеюсь, через моих артистов это пойдет дальше. Надеюсь, у нашей "Баядерки" будет долгая и счастливая жизнь. Мы говорим, поехали! - сказал в заключении Эльдар Алиев.

Справка "РГ"

Впервые в России балет был поставлен в 1877 году в Большом театре и имел большой успех. "Баядерка" полюбилась зрителям за зрелищность, красивую музыку, роскошные декорации и костюмы, экзотический колорит. Завораживающая восточная сказка о любви, верности и коварстве, действие которой разворачивается в Древней Индии, неизменно собирает полные залы.

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