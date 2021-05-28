За пять лет отток населения с Дальнего Востока сократился в 2,2 раза

С 2015 по 2020 год отток населения с Дальнего Востока сократился в 2,2 раза. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на итоговой коллегии ведомства. "Реализованные меры социальной поддержки населения привели к сокращению оттока населения из ДФО в 2,2 раза - с 33 тысяч до 14,8 тысячи человек за 2015-2020 гг., - сказал он. - При этом Дальний Восток все еще отстает от средних значений по России по такому ключевому показателю, как ожидаемая продолжительность жизни - она отстает на Дальнем Востоке на 2,3 года".

Министр отметил, что произошел перелом в категории молодых специалистов (20-24 года). Пять лет подряд больше молодых людей приезжают на Дальний Восток, чем уезжают с него. 80% высококвалифицированных специалистов, переезжающих по госпрограмме повышения мобильности трудовых ресурсов, и более 90% соотечественников, переезжающих по госпрограмме содействия переселению соотечественников, остаются жить в ДФО, подчеркнул Чекунков.