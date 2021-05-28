AKKERMANN участвует в масштабном проекте строительства моста через Чусовую

Новости

Названы изделия, которые наносят наибольший вред экологии 13:05
Названы регионы с самыми дорогими новостройками 13:04
Путин встретится с Лукашенко ближе к вечеру 13:00
Вакцинация в Сербии снизила заболеваемость в 12 раз 12:57
Полиция начала проверку после драки с участием актера Котлярова 12:55
Путин поздравил Асада с победой на выборах 12:55
Минстрой прорабатывает вопрос привлечения заключенных к работе на стройках 12:52
На российские стройки планируют привезти 300 тысяч мигрантов 12:49
Умерла актриса и легендарная танцовщица Карла Фраччи 12:49
Оперштаб: Еще 2998 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 12:37
В Крыму антиковидные ограничения продлили до 1 июля 12:33
В Индии зарегистрированы случаи заражения опасной "желтой плесенью" 12:29
В Подмосковье машина сбила женщину и ребенка на остановке 12:26
В Петербурге появится единый центр по вопросам аренды самокатов 12:24
Украина закроет воздушное пространство для Беларуси 12:20
Минвостокразвития: Азиатские страны заинтересовались СМП 12:17
Вышел новый русский трейлер "Круиза по джунглям" с Дуэйном Джонсоном 12:17
Росавиация выдала авиакомпаниям России допуски на рейсы в 19 стран 12:13
Горнолыжный сезон на Эльбрусе продлили на первый месяц лета 12:10
"Ахмат" отстранил от тренировок трех игроков "молодежки" за потасовку 12:10
За пять лет отток населения с Дальнего Востока сократился в 2,2 раза 12:05
МИД КНР оценил подготовку доклада по COVID-19 в США 12:03
В Москве из-за проведения Кубка по триатлону перекроют движение 11:57
Лукашенко: СНГ состоялось и подтверждает свою жизнеспособность 11:53
МИД РФ: Заявления Запада по выборам в Сирии - вмешательство в дела страны 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 12:47

AKKERMANN участвует в масштабном проекте строительства моста через Чусовую

В Пермском крае стартовало строительство второй очереди моста через реку Чусовую. Это один из самых значимых объектов инфраструктуры региона.
Фото: Компания AKKERMANN cement Фото: Компания AKKERMANN cement
Фото: Компания AKKERMANN cement

Строящийся мост станет "близнецом" существующего, но по своим характеристикам конструкция масштабнее. В реализации проекта участвует компания AKKERMANN CEMENT, подтверждая высокое качество своей продукции.

Для участия в проекте поставщик бетона - ООО "Сеть бетонных заводов ВЕГА" - прошел тщательный аудит, который включал в себя проверку состояния завода, техники и целевых материалов.

- По цементу была проведена просто огромнейшая работа по подбору оптимальных добавок, чтобы достичь высочайших характеристик данных бетонных смесей. При подготовке к этому проекту AKKERMANN оказал нам мощную поддержку. Мы совместно проверяли, создавали все композиции по бетонным смесям, - комментирует начальник лаборатории ООО "Сеть бетонных заводов ВЕГА" Дмитрий Добрынский.

Сейчас на объекте производится устройство бетонных площадок, по которым будет осуществляться надвижка металлических пролетных строений по направлению друг к другу с берегов реки. Часть бетонных опор уже готовы.

- Из-за активного воздействия агрессивной окружающей среды на таких стройках предъявляется повышенное требование к долговечности и коррозийной стойкости материалов. Для строительства Чусовского моста мы применяем портландцемент ПЦ 500 ДО - Н по ГОСТу 10178-85 на основе клинкера нормированного состава. В нем пониженное содержание трехкальциевого алюмината. Такой цемент отлично подходит для изготовления монолитных бетонных и железобетонных конструкций, которые впоследствии станут частью сооружений мостовых опор, - комментирует руководитель службы технической поддержки продаж AKKERMANN cement Георгий Горгодзе.

Строительство моста должно завершиться в 2023 году. Новый мост и подход к нему завершит масштабную реконструкцию транспортного коридора, который призван сократить путь между соседними регионами на 350 километров.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл ПФО Мордовия

Главное сегодня

Лавров: Москва готова к нормализации отношений с ЕС, но Брюссель - нет
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России