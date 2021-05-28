AKKERMANN участвует в масштабном проекте строительства моста через Чусовую

В Пермском крае стартовало строительство второй очереди моста через реку Чусовую. Это один из самых значимых объектов инфраструктуры региона.

Строящийся мост станет "близнецом" существующего, но по своим характеристикам конструкция масштабнее. В реализации проекта участвует компания AKKERMANN CEMENT, подтверждая высокое качество своей продукции.

Для участия в проекте поставщик бетона - ООО "Сеть бетонных заводов ВЕГА" - прошел тщательный аудит, который включал в себя проверку состояния завода, техники и целевых материалов.

- По цементу была проведена просто огромнейшая работа по подбору оптимальных добавок, чтобы достичь высочайших характеристик данных бетонных смесей. При подготовке к этому проекту AKKERMANN оказал нам мощную поддержку. Мы совместно проверяли, создавали все композиции по бетонным смесям, - комментирует начальник лаборатории ООО "Сеть бетонных заводов ВЕГА" Дмитрий Добрынский.

Сейчас на объекте производится устройство бетонных площадок, по которым будет осуществляться надвижка металлических пролетных строений по направлению друг к другу с берегов реки. Часть бетонных опор уже готовы.

- Из-за активного воздействия агрессивной окружающей среды на таких стройках предъявляется повышенное требование к долговечности и коррозийной стойкости материалов. Для строительства Чусовского моста мы применяем портландцемент ПЦ 500 ДО - Н по ГОСТу 10178-85 на основе клинкера нормированного состава. В нем пониженное содержание трехкальциевого алюмината. Такой цемент отлично подходит для изготовления монолитных бетонных и железобетонных конструкций, которые впоследствии станут частью сооружений мостовых опор, - комментирует руководитель службы технической поддержки продаж AKKERMANN cement Георгий Горгодзе.

Строительство моста должно завершиться в 2023 году. Новый мост и подход к нему завершит масштабную реконструкцию транспортного коридора, который призван сократить путь между соседними регионами на 350 километров.

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