26 мая 2021 года в Ульяновске состоялась встреча представителей "Российской газеты" и редакции журнала "Родина" со студентами и преподавателями Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. Гостей из Самары и Москвы принимал заведующий кафедрой истории доктор исторических наук, профессор Л.А. Шайпак, который отметил, что "Родина" уже не первый раз приезжает в Ульяновск и выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества с нашим журналом.

Встречу с будущими педагогами и их наставниками провел редактор журнала доктор исторических наук А.В. Ганин. В ходе беседы с заинтересованной аудиторией он рассказал о направленности издания, требованиях, которые предъявляются к публикациям, о наиболее ярких материалах последних лет и планах редакции. Представители "Родины" и "Российской газеты" ответили на целый ряд вопросов, которые возникли у студентов и преподавателей. Много вопросов касалось освещения в журнале событий региональной истории, отражения материалов о книгах, которые издают ульяновские историки. Были заданы вопросы о том, как напечататься в журнале, где подбирать иллюстрации. Вполне возможно, что по итогам встречи ряды авторов журнала пополнятся. А ряды читателей пополнились прямо на месте - после презентации была возможность оформить льготную подписку на журнал, что сделали около трети присутствовавших.

В тот же день состоялась встреча в администрации Ульяновской области, в ходе которой были достигнуты важные договоренности о дальнейшем сотрудничестве в сфере исторического образования в средней школе региона.

Представители "Российской газеты" и "Родины" посетили исторические места города, в том числе дом-музей семьи Ульяновых и гимназию, которую окончили Ленин и будущий министр-председатель Временного правительства А.Ф. Керенский, также удалось осмотреть обширный и интересный музей писателя И.А. Гончарова.