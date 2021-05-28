ЦБ лишил лицензии еще одну кредитную организацию за ставки в казино

Банк России отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации "Нарат" (Казань), которая занимала 388-е место в банковской системе по величине активов.

По оценке Банка России, РНКО "Нарат" была вовлечена в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.

Банк России с прошлого года стал проводить целенаправленную политику по выводу с рынка кредитных организаций, которые нарушают запрет на проведение платежей в адрес нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино.

За обслуживание азартных игр ЦБ лишил лицензий банки "Онего" и "ФинТех" (в декабре), банк "Современные стандарты бизнеса" и небанковскую кредитную организацию "Сетевая расчетная палата" (в марте), РНКО "РИБ" (в апреле), небанковскую кредитную организацию "Красноярский краевой расчетный центр" (в мае).