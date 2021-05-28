Фонд развития промышленности Чувашии получит дополнительные средства

Чувашия получит дополнительные средства из федерального бюджета на поддержку развития промышленности.

В минувшем году республика представила свою программу по поддержке промышленных предприятий на конкурсный отбор минпромторга РФ. В результате заявка заняла третье место, а субсидия из федеральной казны составила 61,8 миллиона рублей. Из бюджета республики на программу выделяется дополнительно 24,5 миллиона рублей.

Как пояснили в Министерстве промышленности и энергетики Чувашии, общая сумма финансирования - 86,3 миллиона рублей - распределится на лизинг оборудования и докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (ФРП).

В соответствии с программой, для промышленных предприятий планируется возмещать половину первого взноса на лизинг оборудования (не более 50 процентов взноса и не более 10 миллионов рублей).

На региональный ФРП дополнительно выделяется 68,9 миллиона рублей.

- Работа Фонда развития промышленности была переориентирована на максимальную поддержку производителей промышленной продукции. Планируется, что благодаря выделенным средствам предприятия нарастят объемы, необходимые для запуска производства уникальных отечественных продуктов, - отметил глава минпромэнерго Чувашии Евгений Герасимов.

В министерстве отметили, что республика впервые инициировала поступление средств по этой программе. В 2019 году из федерального бюджета поступали средства на реализацию другого национального проекта "Производительность труда" в размере 60,2 миллиона рублей, в 2020 году - 29,7 миллиона рублей.

В настоящее время специалисты ведомства начали разработку правил предоставления субсидии, а конкурсный отбор намечен на третий квартал этого года.