ФСБ задержала в Саратове участников украинской радикальной группировки

Федеральная служба безопасности задержала в Саратове 14 членов украинской экстремистской группировки "МКУ". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС, возбуждено уголовное дело по статье "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе". У участников группировки изъяли пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи. Оперативники нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия и переписку с идеологом группы, который находится на территории Украины. Речь в ней идет о подготовке насильственных акций.

В ФСБ добавили, что "члены группы дают признательные показания".

Как отмечает ТАСС, участникам экстремисткой группировки грозят сроки от двух до десяти лет лишения свободы.