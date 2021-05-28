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28.05.2021 18:21

Соучастие в судьбе

Текст: Майя Бирюкова
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" приняло соучастие в судьбе 20 мальчишек и девчонок из нижегородской школы-интерната №1. Проект с одноименным названием завершился выпускным показом моделей одежды, которые сшили ребята в рамках обучающего курса.
Фото: Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" Фото: Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Фото: Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД"

- Нашим воспитанникам - детям-сиротам и ребятам из многодетных семей непросто устроится в жизни. В школе "Фактура" они научились шить и теперь смогут заработать на кусок хлеба. А судя по результату, который мы видим, хлеб будет с маслом, - говорит директор школы-интерната №1 Ольга Кочеткова. - Очень приятно, когда твой ребенок добивается чего-то в жизни. Все они - мои дети.

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" обеспечило ребятам возможность обучения кройке и шитью. Получить профессиональное образование они пока не могут: им нет и 18 лет, а вот освоить азы профессии на курсах дополнительного образования - вполне.

- Мы научились шить одежду и сумки, - поясняет руководитель курса школы шитья и дизайна одежды "Фактура" Полина Голованова, - вначале был большой теоретический блок, потом они изучали сложные элементы: освоили технологию изготовления четырёх видов карманов, шлицы, разреза, втачивание обычной застёжки-молнии и потайной, построили для себя выкройки юбки и брюк. Они умеют снимать мерки и моделировать. В конце занятий самостоятельно делали всё от и до: кроили, шили, выполняли влажно-тепловую обработку изделия. Я уже только направляла и немного контролировала процесс.

По словам Полины Евгеньевны, она и дальше будет следить за судьбой своих учеников. А лучшим ученикам, которые выразили желание работать дальше, помогла трудоустроиться в одной из швейных мастерских.

- Ребята уже съездили туда. И я знаю, что руководитель этой мастерской обрадовалась и удивилась профессиональному уровню, которого они достигли, - сказала Полина Голованова.

По словам учителей, некоторые из их подопечных уже шьют на заказ и даже участвуют в конкурсах. Например, одна из учениц заняла 2 место на студенческом творческом конкурсе, где она представила платье, собственного изготовления.

Сами выпускники очень рады и благодарны за возможность получить не только профессиональные навыки, но и определить цель в жизни.

- Я будущий модельер, во всяком случае стремлюсь к этому, хотя еще предстоит много учиться, - говорит выпускник Даниил. - Нас учили настоящие профессионалы, я искренне благодарю "Газпром" за поддержку и возможность обучения на этих курсах.

Комментарий:

Нина Дернова, председатель регионального отделения Благотворительного фонда "Российский детский фонд":

Мы взаимодействуем с ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" очень давно. За это время нами реализовано много совместных благотворительных проектов. Один из них - "Соучастие в судьбе". Компания обеспечила детям возможность пройти обучение и помогла приобрести швейные машинки для каждого выпускника этого проекта. Считаю, что это отличный старт в профессиональном становлении детей. Хочу поблагодарить руководство компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород" за неоценимый вклад в профессиональную ориентацию и социализацию детей-сирот и детей из многодетных семей.

Справка: проект "Соучастие в судьбе" направлен на профессиональную ориентацию и социальную адаптацию детей - воспитанников школ-интернатов. Участие в проекте позволит выпускникам таких заведений повысить мотивацию к обучению, чтобы получить навыки профессии портного-дизайнера для дальнейшего трудоустройства и интеграции в общество.

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