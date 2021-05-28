Предпринимателям в Чувашии возместят затраты на оборудование

Получить возмещение станет возможным при соблюдении определенных условий. Так, например, оборудование должно быть произведено и полностью оплачено в текущем или предыдущем году, и введено в эксплуатацию на дату подачи заявки на отбор.
Кроме того, максимальная сумма возмещения для действующих более года индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составит не более 10 миллионов рублей, для вновь зарегистрированных и действующих менее одного года - не более 1,5 миллиона рублей. Максимальная стоимость оборудования, которое подпадает под возмещение, составляет 33 миллиона рублей.
По словам вице-премьера Чувашии - министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, реализуемые меры разработаны для поддержки предпринимателей, которые заинтересованы в обновлении производственных фондов и привлечении инвестиций. Документ затрагивает различные сферы бизнеса.
- Новая мера государственной поддержки по возмещению произведенных затрат, связанных с обновлением оборудования, вводится наряду с действующими беспрецедентными мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанными с налоговыми послаблениями и низкопроцентными кредитными средствами, - отметил зампред правительства республики.