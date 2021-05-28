Предпринимателям в Чувашии возместят затраты на оборудование

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Чувашии смогут возместить треть своих затрат на приобретение оборудования. Соответствующее постановление было принято на заседании республиканского правительства.

Получить возмещение станет возможным при соблюдении определенных условий. Так, например, оборудование должно быть произведено и полностью оплачено в текущем или предыдущем году, и введено в эксплуатацию на дату подачи заявки на отбор.

Кроме того, максимальная сумма возмещения для действующих более года индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составит не более 10 миллионов рублей, для вновь зарегистрированных и действующих менее одного года - не более 1,5 миллиона рублей. Максимальная стоимость оборудования, которое подпадает под возмещение, составляет 33 миллиона рублей.

По словам вице-премьера Чувашии - министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, реализуемые меры разработаны для поддержки предпринимателей, которые заинтересованы в обновлении производственных фондов и привлечении инвестиций. Документ затрагивает различные сферы бизнеса.

- Новая мера государственной поддержки по возмещению произведенных затрат, связанных с обновлением оборудования, вводится наряду с действующими беспрецедентными мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанными с налоговыми послаблениями и низкопроцентными кредитными средствами, - отметил зампред правительства республики.