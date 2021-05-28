Проект обновления аэропорта Чебоксар прошел госэкспертизу

Проектная документация по реконструкции аэровокзального комплекса Чебоксар получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Начать масштабное обновление воздушной гавани планируется уже в этом году.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, в настоящее время руководство аэропорта готовит документы в Федеральное агентство воздушного транспорт, чтобы получить разрешение на строительство объекта.

- Площадь аэровокзального комплекса увеличится более чем в 2,5 раза - до 5,5 тысячи квадратных метров, а пропускная способность будет повышена до 300 пассажиров в час. Годовой пассажиропоток увеличится примерно на 30 процентов - до 500 тысяч человек, - рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

Он выразил уверенность, что обновленный аэропорт сделает Чебоксары и Чувашию привлекательнее для туристов.

Завершить модернизацию аэропорта полностью планируется к 2023 году. При этом его работа не будет останавливаться.

- Полезная площадь будет не просто увеличена, она будет увеличена в соответствии со всеми требованиями всех норм и правил. Там будет и кафе, и зона отдыха, и комната матери и ребенка - полный набор всех помещений, - отметил руководитель аэропорта Руслан Минаев.

В частности, пропускная мощность аэровокзального комплекса увеличится до 200 с лишним человек в час. Пристрой расширит здание со стороны перрона и привокзальной площади. В перспективе после ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет принимать одновременно несколько воздушных судов.

Напомним, фасад и внешний вид здания аэровокзала из пяти предложенных вариантов выбрали жители республики. Открытое голосование проходило в прошлом году на различных интернет-площадках и СМИ.