Резиденты ОЭЗ "Тольятти" с начала года инвестировали 780 миллионов рублей

В управляющей компании ОЭЗ "Тольятти" подвели первые итоги деятельности инвестиционной площадки в 2021 году. Результаты работы резидентов показывают, что экономика заметно оживает после напряженного 2020 года, когда стране пришлось жить в режиме жестких ограничений из-за угрозы распространения COVID-19.

По данным за первый квартал текущего года инвестиции резидентов особой экономической зоны составили 780 миллионов рублей - это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За три месяца на производствах ОЭЗ "Тольятти" создано 174 новых рабочих места. Для сравнения, за весь 2020-й резиденты трудоустроили 285 человек. Около 80 тольяттинцев в этом году смогли трудоустроиться на новом предприятии - "Самарском заводе медицинских изделий", которое запустили на инвестплощадке в марте этого года.

Планируется, что до конца 2021-го в ОЭЗ "Тольятти" будет открыто еще четыре производства. На сегодня в особой экономической зоне зарегистрировано 26 резидентов, которые уже инвестировали в экономику 16 миллиардов рублей и создали более полутора тысяч рабочих мест. Поддержку инвесторам в Самарской области в режиме "одного окна" оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

- Достойные результаты деятельности особой экономической зоны "Тольятти" - лучшее доказательство того, что программа развития ОЭЗ, созданная в регионе под новые потребности инвесторов, эффективно работает и приносит результаты. Нам удалось упростить процессы запуска предприятий на инвестиционной площадке, увеличить локализацию российских производителей, предложить резидентам по-настоящему уникальные условия. Благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова и правительства региона при поддержке федеральных властей мы смогли минимизировать негативные последствия пандемии и продолжить уверенное развитие экономики в 2021 году, - рассказал о работе флагманской инвестплощадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.