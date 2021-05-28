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28.05.2021 12:44
Рубрика: Власть

У экосистемы "Жигулевская долина" появилось представительство в Китае

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
У экосистемы инноваций "Жигулевская долина" появилось представительство в КНР. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве оператора инновационной деятельности Самарской области ГАУ "ЦИК СО" и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) было достигнуто на Международной инвестиционной торговой онлайн-выставке. На мероприятие были приглашены дипломатические представители и предприятия стран ШОС, Япония, Корея и Ассоциации государств Юго-восточной Азии.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
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Благоприятный деловой климат в регионе создается в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Всестороннюю поддержку инвесторам в области в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

- Китай - традиционный экономический партнер России и Самарской области. Провинции КНР занимают первое место по объему импорта в списке торговых партнеров региона, а по объему экспорта Китай занимает седьмое место, что говорит о взаимовыгодном и эффективном взаимодействии двух сторон. Создание представительства "Жигулевской долины" в демонстрационной зоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - это новый шаг в развитии наших экономических взаимоотношений, новые возможности для резидентов технопарка: потенциальные партнеры из стран, входящих в организацию, и рынок сбыта, - отметил Дмитрий Богданов.

ШОС создана 20 лет назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сегодня членами ШОС также являются Индия и Пакистан. Общая численность населения стран ШОС - около 3,5 миллиардов человек, что составляет практически половину населения планеты. Одна из главных задач ШОС - развитие экономического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия. Демонстрационная зона ШОС расположена в городе Циндао, провинция Шандунь.

- В основе подписанного соглашения между ШОС и управляющей компанией технопарка "Жигулевская долина" ГАУ "ЦИК СО" не только взаимовыгодное партнёрство в экономической сфере, но и полноценный симбиоз инноваций через международное сотрудничество и технологии. Создание совместных международных групп, работающих на развитие инновационной синергии между странами поможет нам генерировать свои идеи и стартапы на одну из крупнейших в мире торговых площадок и популяризировать высокотехнологические проекты из технопарка "Жигулевская долина" и Самарского региона, - отметил директор ГАУ ЦИК СО, технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

В ближайшее время будет создана международная рабочая группа для проработки информации об инновационных проектах, перспективных треках сотрудничества и потенциальной организации ряда взаимных бизнес-миссий.

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