В Башкирии тренера обвинили в изнасиловании 14-летней воспитанницы

В Ишимбае 33-летнему тренеру по кикбоксингу предъявлено обвинение в изнасиловании 14-летней воспитанницы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности воспитанницы 18 мая 2021 года в помещении тренерской комнаты. Девочка рассказала о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

По решению суда тренер проведет под арестом до 25 июля.