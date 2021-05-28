В Чувашии зафиксирован рост производства тепличных комплексов

Объем урожая овощей в тепличных комплексах Чувашии превысил показатели прошлого года более чем на 65 процентов.

По информации минсельхоза республики, с начала года в теплицах собрано 12 тысяч 821 тонна овощей, что в 1,6 раза выше уровня прошлого года.

Самыми востребованными оказались огурцы - 7 тысяч 518 тонн (в прошлом году 5 тысяч 452 тонны), на втором месте томаты - 5 тысяч 251 тонна (2 тысячи 257 тонн). Кроме того, в 2,4 раза повысился сбор баклажанов - в фермерских хозяйствах уже произведена 51 тонна этого продукта, в 2020-м было произведено 21,1 тонны.

По оценке специалистов ведомства, рост объемов производства обусловлен выходом на проектные мощности инвестиционных проектов отрасли тепличного овощеводства. Положительная динамика ожидается и по итогам текущего года, по прогнозам, урожай тепличных овощей превысит 22-23 тысячи тонн.

Напомним, ранее стало известно, что Чувашия вышла на первое место среди регионов Приволжского федерального округа по производству томатов тепличным способом - к середине мая в республике получено 48 процентов от ожидаемого валового сбора за год.

Из 91,1 тысячи тонн произведенных овощей в ПФО 13 процентов приходится на продукцию чувашских аграриев. В целом, по результатам минувшего года сельхозпроизводители региона сразу в два раза повысили сбор овощей закрытого грунта.