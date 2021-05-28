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28.05.2021 17:50
Рубрика: Власть

В Мордовии приступили к подготовке специалистов для вагоностроения

Текст: Алина Романова (Саранск)
В Мордовии будут готовить современных специалистов в сфере вагоностроения. В пятницу на "Рузхиммаше" - основном предприятии компании "РМ Рейл" - открылась Фабрика знаний и умений. Это учебный центр с оборудованием, имитирующим реальное производство: в процессе обучения используются тренажеры виртуальной реальности, компьютерные классы. С открытием объекта предприятие сможет не только полностью обеспечить себя высококвалифицированными кадрами, но и значительно повысить производительность труда, улучшив качество выпускаемой продукции.
Артем Здунов (справа) отметил, что теперь предприятие не только производит вагоны, но и готовит востребованные кадры. Фото: Пресс-служба главы РМ Артем Здунов (справа) отметил, что теперь предприятие не только производит вагоны, но и готовит востребованные кадры. Фото: Пресс-служба главы РМ
Артем Здунов (справа) отметил, что теперь предприятие не только производит вагоны, но и готовит востребованные кадры. Фото: Пресс-служба главы РМ

Приветствуя сотрудников завода и первую группу обучающихся, врио Главы Мордовии Артем Здунов отметил, что сегодня - знаковый день для предприятия. Открытие собственного корпоративного института рабочих профессий станет новым импульсом к развитию.

Фото: Николай Гагарин
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- Это, прежде всего, знак высокого профессионализма, компетентности руководства и зрелости предприятия. Не каждый приходит к такому шагу, - подчеркнул Артем Здунов. - Предприятиям нужны готовые профессионалы не через 5-10 лет, а сегодня. Я внимательно ознакомился с теми 14 направлениями, которые будут в вашей Фабрике знаний и умений. Даже сварщиков вы обучаете с учетом современных технологий. Фабрика дает возможность предприятию повысить производительность труда и предпринимательскую инициативу, а это - одна из основных задач, поставленных президентом Российской Федерации. Для нас сегодня важно и то, что молодые специалисты получают дорогу в будущее, имеют возможность работать на предприятиях сразу после окончания учебы. Благодаря этому центру, мы экономим 30 процентов времени на подготовку рабочих. Считаю это важнейшим шагом в работе предприятия - теперь оно не только производит вагоны, но и готовит востребованные кадры.

В новом центре будут обучать как вновь принятых сотрудников, так и тех, кого переводят на другие производства. Кроме того, здесь действуют образовательные модули для руководителей. При этом сроки переподготовки сократятся в два раза.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Фабрика размещается в отдельном здании на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Учебный процесс воспроизводит весь технологический цикл: заготовительный сектор, механический, сборочно-сварочный, дробеструйный, строповки грузов, контроля качества и другие.

Ежегодно здесь планируется обучать 1,5-2 тысячи своих сотрудников, а также всех желающих получить рабочую профессию. В реализацию проекта вложено около 14 миллионов рублей.

Мнение

Президент "РМ Рейл Холдинга" Константин Данилов:

- Мы считаем, что с открытием собственного корпоративного института кадровый вопрос будет полностью решен. Мы должны глубоко погрузиться в управление качеством, продолжать работать над устранением потерь, становиться более технологичными, быстрыми, гибкими, научиться думать на несколько лет вперед. Эти задачи сейчас перед нами ставит рынок, и с ними не справиться без непрерывного, качественного обучения.

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