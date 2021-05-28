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28.05.2021 15:45
Рубрика: Власть

В ОЭЗ "Тольятти" откроется новый завод по выпуску автокомпонентов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В пятницу, 28 мая, на заседании экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" была одобрена заявка нового резидента. Инвестор намерен открыть на площадке ОЭЗ завод по окраске и сборке широкого ассортимента автокомпонентов. Потенциальный резидент планирует вложить в проект 1,2 миллиарда рублей и создать примерно 140 рабочих мест.
Фото: ОЭЗ "Тольятти" Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Фото: ОЭЗ "Тольятти"

- Позиции в ОЭЗ "Тольятти" автокомпонентных производств традиционно сильны. Сюда их привлекают не только налоговые привилегии, но и непосредственная близость к АВТОВАЗу, и кадровый потенциал города. Сегодня здесь реализуют проекты компании из разных стран - Германии, Франции, Испании, Турции, Нидерландов, Японии и России. Предприятия поставляют продукцию не только внутри страны, но и активно осваивают международные рынки, что соответствует задачам нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Резиденты ОЭЗ "Тольятти" с начала года инвестировали 780 миллионов рублей

Новый инвестор усилит существующий кластер ОЭЗ по производству комплектующих для автопредприятий. Сегодня в этом направлении работают пять резидентов особой экономической зоны: ООО "Нобель Автоматив Русиа" (топливопроводы, стеклоомыватели, гибкие тросы, каркасы сидений), ООО "Сие Аутомотив Рус" (алюминиевые детали для двигателей), ООО "Атсумитек Тойота Цусе Рус" (переключатели для коробок передач), ООО "Хай-Лекс Рус" (тросы управления для коробок передач, парковочного тормоза, открывания багажника) и ООО "Эдша Тольятти" (дверные петли, багажники, ограничители дверей). В этом году на инвестплощадке будет запущена первая очередь российской "дочки" французской Faurecia - ООО "Форесия автомобильные решения". Всестороннюю поддержку инвесторам в Самарской области в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

На сегодня в особой экономической зоне зарегистрировано 26 резидентов, которые уже инвестировали в экономику 16 миллиардов рублей и создали более полутора тысяч рабочих мест. По данным за первый квартал текущего года инвестиции резидентов особой экономической зоны составили 780 миллионов рублей - это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За три месяца на производствах ОЭЗ "Тольятти" создано 174 новых рабочих места. Для сравнения: за весь 2020 год резиденты инвестплощадки трудоустроили 285 человек.

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