В Ульяновской области назовут социально эффективные предприятия

Региональный этап всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" стартует с 1 июня. Заявки принимаются до 1 августа.

К участию приглашаются организации, зарегистрированные в Российской Федерации и осуществляющие деятельность не менее трех лет. Предприятие не должно иметь задолженности по платежам, случаев производственного травматизма со смертельным исходом в течение года и не устраненных нарушений трудового законодательства.

Победители будут определены в 15 номинациях. При оценке участников во внимание попадут такие показатели, как уровень зарплаты, число работников с профессиональной заболеваемостью, наличие социального пакета, коллективного договора и другие.

- Работодатели стали больше внимания уделять безопасности людей на рабочих местах, их комфорту. Постепенно снижается количество несчастных случаев на производстве. Данный конкурс как раз позволяет продемонстрировать лучшие практики, а также стимулировать предприятия выстраивать эффективную социальную политику, - рассказала и.о. руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлана Дронова.

Победителям областного тура будут вручены переходящее знамя, памятный знак и диплом, также они представят регион на федеральном этапе конкурса.