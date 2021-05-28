В Ульяновской области построят детский инфекционный корпус

Более 280 млн рублей из федерального бюджета направлено на первый этап строительства детского инфекционного корпуса в Ульяновской области.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Строительство детского инфекционного комплекса реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Проект предполагает возведение современного пятиэтажного здания общей площадью более 17 тыс. кв. м, рассчитанного на 100 коек.

- Медицинское учреждение будет оснащено новейшим оборудованием, которое позволит оказывать комплекс диагностических и лечебных мероприятий на высочайшем уровне. В новом корпусе будут расположены специализированные палаты-боксы, оснащенные кислородной поддержкой, диагностический блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатории, - отметила и.о. министра здравоохранения региона Анна Минаева.

Всего на реализацию проекта предусмотрено более 2,5 млрд рублей: из федерального бюджета - 1,8 млрд рублей, из областного бюджета - более 800 млн рублей. Завершение строительства планируется во втором квартале 2023 года.