Житель Прикамья нанял "киллера" для расправы над знакомым

Жителя города Кунгура Пермского края обвиняют в организации и приготовлению к убийству по найму.

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, мужчина из личной неприязни захотел расправиться с 66-летним знакомым. Для этого он решил привлечь наемного убийцу, не зная о том, что о его преступных намерениях знают сотрудники полиции. Злоумышленник был задержан после передачи всей суммы денег исполнителю преступления, который действовал под контролем оперативников.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.