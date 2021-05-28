Как в новосибирском центре "Альтаир" развивают детские таланты

На базе центра детского и семейного отдыха имени Олега Кошевого прошло заседание попечительского совета регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Альтаир". Его провел губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который осмотрел площадки "Альтаира".

Губернатор ознакомился с возможностями лабораторий центра по направлениям "Наука", "Искусство". В парке "Науки и технологий" главе региона были представлены образовательные программы и лаборатории "Космические технологии", "Конструкторское бюро", "Прикладная физика", "Химия" и "Биология", а также результаты проектной деятельности лабораторий "Урбанистика" и "Ландшафтный дизайн".

- В целом задачи, которые мы ставили перед центром в прошлом году, решаются. Площадки центра за последний год были серьезно дооснащены необходимым высокотехнологичным оборудованием. Созданы все условия для развития талантов и способностей детей, повышения квалификации тренеров и педагогов, а также для вовлечения новых партнеров в этот проект, - отметил Андрей Травников.

По словам главы региона, известные ученые Сибирского отделения РАН отмечают, что приборы и лабораторное оборудование "Альтаира" позволяют проводить исследования самого высокого уровня. У центра выросло и число партнеров - индустриальных, научных и других.

Первый вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков указал на важность создания в регионе подобного образовательного центра. Он позволяет ребенку реализовать свои способности и выбрать профессию по душе. Благодаря усилиям правительства Новосибирской области созданы все условия для безопасного и комфортного проживания и обучения талантливых детей. Большой объем работы, проделанной в "Альтаире", отметила и Елена Шмелева - руководитель образовательного фонда "Талант и успех", который создал знаменитый центр "Сириус" в Сочи.

- С новым оборудованием, с постоянно усиливающейся командой региональный центр Новосибирской области может показать уникальный пример того, как интегрировать программы раннего допобразования в те задачи, которые решают мировые научные круги. Это прецедент, о котором надо рассказывать в других регионах России, которые еще только создают подобные центры, - сказала Елена Шмелева по видеосвязи.

Справка "РГ"

Деятельность РЦ "Альтаир" строится по модели образовательного центра поддержки одаренных детей "Сириус" в городе Сочи. С начала года проведено 14 образовательных программ по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт" с охватом 550 обучающихся. Более 400 проходят обучение по 29 программам допобразования на регулярной основе. Всего в 2021 году запланировано провести более 80 мероприятий и образовательных программ.